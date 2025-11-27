Ищете сериалы, похожие на «Камбэк»? Мы все сделали за вас: вот 5 проектов с оценкой 7.1+ – в №4 увидите звезду «Слова пацана»

Есть как напряженные, так и более легкие истории. Выбирайте любую – не прогадаете.

Если вы, как и многие, посмотрели свежий сериал «Камбэк» залпом и теперь с ностальгической тоской переслушиваете треки Hi-Fi и размышляете о поворотах сюжета – вы по адресу.

Этот проект, вышедший 4 октября 2025 года и мгновенно получивший высокую оценку зрителей (целых 8.1 на Кинопоиске), действительно зацепил. История о том, как трое друзей-школьников из Нижнего НовгороДа нулевых, спасая одноклассницу, влипают в передрягу с криминалом, а их неожиданным спасителем становится бродяга с амнезией по кличке Компот, нашла отклик у многих.

Драма о поиске себя, верной дружбе и восстановлении утраченной памяти под саундтрек 2000-х – рецепт успеха оказался идеальным. И если вам хочется продлить эту атмосферу, то мы готовы посоветовать 5 крутых российских сериалов с высоким рейтингом и схожей темой.

«Мир! Дружба! Жвачка!» (2020–2023)

Рейтинг Кинопоиска: 7.9

Если «Камбэк» подарил ностальгию по нулевым, то этот сериа уже о «лихих» 90-х. Зрители часто проводят параллели между этими проектами, только здесь история сосредоточена вокруг подростка Саньки Рябинина, чья жизнь переворачивается с ног на голову после попытки угона автомобиля местного авторитета.

Важным знаком качества для многих служит участие Юры Борисова – актёра, известного вдумчивым выбором ролей. Все три сезона, по отзывам, очень разные, но уверенно держат планку.

«Персонажи больше не походят на набор клише, и в любовные линии героев начинаешь верить и искренне переживать за их судьбу. Особенно поражает внимание авторов к деталям, которые не только лучше раскрывают характеры главных героев и их развитие, но и показывают далекоидущие последствия их поступков»,

«Это качественно снятый, качественно продуманный, и качественно смонтированный продукт, который придется по вкусу и тем кто жил в 90-х и тем, кто родился позднее»,

«Я был в шоке от того, сколько здесь использовано разной музыки. Отдельно хочу выделить 4 и 5 серии первого сезона. Эмоционально это пик сериала. После 5 серии история проседает, но всё ещё остаётся интересной».

«Урок» (2025)

Рейтинг Кинопоиска: 7.5

Поклонникам драматической линии «Камбэка» и его многогранного главного героя стоит обратить внимание на этот проект. В центре сюжета – Антон (его снова играет Юра Борисов), чья карьера перспективного рэпера рухнула в одночасье из-за трагического ДТП, унесшего жизнь его возлюбленной и на год вычеркнувшего его из жизни из-за реабилитации.

Оказавшись на дне и вернувшись в Пермь, герой соглашается на циничное предложение брата-учителя: доступ к наследству в обмен на работу в школе. Фокус сериала смещён с внешних действий вглубь психологии персонажей, исследуя их душевные раны и запутанные родственные связи.

Даже узнаваемые образы школьников служат не клише, а инструментом для обсуждения проблем подростковой жестокости, домашнего насилия и зависимости.

«Оперативная память» (2025)

Рейтинг Кинопоиска: 7.4

В этой работе мотив утраты памяти, центральный для «Камбэка», получает новое, ещё более драматичное прочтение. Майор Багрышев 12 блестящий, но несдержанный оперативник – сталкивается с диагнозом «Альцгеймер», грозящим навсегда отстранить его от работы.

Чтобы успеть завершить карьеру, он объединяется с молодым стажёром: опыт и знания в обмен на живую подсказку, компенсирующую провалы в памяти. Их главным делом становится поимка призрака из прошлого – маньяка, которого, как считалось, Багрышев ликвидировал годы назад.

«На автомате» (2024)

Рейтинг Кинопоиска: 7.1

Этот сериал развивает идею «Камбэка» о том, как рутинная жизнь обычных людей может в миг превратиться в хаос. Двое братьев, далёких от криминала, совершают роковую находку – тайный склад с инновационным стрелковым оружием.

Задумав одним махом решить финансовые проблемы через даркнет, они сами становятся мишенью, за которой охотятся все: от криминальных группировок до правоохранительных органов.

Проект выполнен в более лёгкой, ироничной манере и знакомит зрителя с героем, которого сыграл Слава Копейкин. звезда «Слова пацана». Это история о неверном шаге, который затягивает в омут и заставляет бороться за возвращение к нормальной жизни.

«Опасная близость» (2025)

Рейтинг Кинопоиска: 7.7

А для тех, кто ищет напряжённую и мрачную историю, этот триллер станет мощной альтернативой. Елизавета Боярская предстаёт в образе Анны – хирурга с безупречной репутацией и идеальной семьёй.

Однако её жизнь летит под откос, когда супруг оказывается в больнице после аварии, в которой также пострадала его любовница. Столкнувшись с шоком от предательства, Анна постепенно превращается из жертвы в мстительницу, чьи действия ведут к непредсказуемым последствиям.

Параллельно с историей мести зрителя держит в напряжении детективная линия, все нити которой сплетаются лишь в финале.

Ранее мы писали: Можно было и не сомневаться: лучший сериал Кинопоиска в 2025-м все же получит 2-й сезон (дата, подробности)