Ищете мульты, похожие на «Зверополис»? Мы сделали все за вас – вот 5 бриллиантов, где животные рулят миром

Ищете мульты, похожие на «Зверополис»? Мы сделали все за вас – вот 5 бриллиантов, где животные рулят миром

1 февраля 2026 08:27
Ищете мульты, похожие на «Зверополис»? Мы сделали все за вас – вот 5 бриллиантов, где животные рулят миром

Есть как уморительные, так и более серьезные проекты. И даже одно аниме.

Если вы пересмотрели «Зверополис» уже сто раз, и хотите чего-то с тем же вайбом, но нового – эта подборка для вас. Мы нашли пять мультфильмов, в которых миром правят антропоморфные герои, а сюжеты крутятся вокруг стереотипов, предрассудков и поиска себя.

При поиске специально обращали внимание на мульты, которые будут интересны и взрослым. Так что все они поднимают серьезные темы: от давления общества до внутренних конфликтов, но делают это через призму ярких и запоминающихся персонажей-животных.

Здесь есть место и детективным расследованиям, как в «Зверополисе», и остроумным пародиям на жанры, и даже тёмным психологическим драмам. Каждый проект смотрит на идею «звериного общества» под своим, уникальным углом.

Некоторые мультфильмы из списка будут такими же семейными и добрыми, другие – более ироничными или даже мрачными. Но все они объединены одной важной мыслью: неважно, есть у тебя мех, чешуя или перья, проблемы и мечты у всех очень похожи.

Итак, вот они – достойные «сородичи» «Зверополиса», которые помогут снова погрузиться в любимую атмосферу, но открыть для себя новые истории.

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
