Ищете фильмы, похожие на «Остров проклятых»? ИИ уже все сделал за вас: 3 ленты с оценками 7.7+ – не отпустят до самых титров

19 ноября 2025 15:13
И оставят после себе длительное послевкусие.

Помните тот самый мрачный остров с лечебницей, туман и расследование, которое заводит в тупик? «Остров проклятых» Мартина Скорсезе уже стал классикой психологического триллера с его атмосферой паранойи, блестящей игрой ДиКаприо и финалом, который не отпускает еще долго после просмотра.

Если вы, как и мы, пересматривали этот фильм не раз и теперь ищете что-то похожее по накалу, вы не одиноки. Мы решили обратиться за помощью к искусственному интеллекту и попросили его проанализировать сотни кинолент.

Вот три наиболее рейтинговых и тематически близких фильма, которые ИИ выделил специально для поклонников «Острова проклятых». Каждый из них сохраняет ту самую гремучую смесь детективной загадки, психологической глубины и гнетущей атмосферы.

«Побег из Шоушенка» (1994)

Рейтинг Кинопоиска: 9.1, IMDb: 9.3

Если в «Острове проклятых» вас зацепила тема заточения и борьбы за свободу в условиях жёсткой системы, то «Побег из Шоушенка» станет идеальным продолжением. Это глубокая драма о надежде, дружбе и силе человеческого духа. Фильм держит в напряжении до последней сцены, оставляя после просмотра мощное эмоциональное впечатление.

«Семь» (1995)

Рейтинг Кинопоиск: 8.3, IMDb: 8.6

Как и «Остров проклятых», этот триллер погружает в мрачный, почти готический мир, где расследование серии жестоких преступлений превращается в философское противостояние добра и зла. Атмосфера безысходности, визуальная стилистика и неожиданная развязка делают «Семь» одним из тех фильмов, которые не отпускают долго после просмотра.

«Мизери» (1990)

Рейтинг КиноПоиск: 7.7, IMDb: 7.8

Если в «Острове проклятых» вас впечатлила тема психологической ловушки и отношений между главными героями, то «Мизери» предложит похожий, но ещё более личный ужас. Фильм основан на романе Стивена Кинга и рассказывает о писателе, оказавшемся в заложниках у своей фанатки. Напряжение растёт за счёт блестящей актёрской игры и атмосферы клаустрофобии.

Ранее мы писали: Новая экранизация Кинга переплюнула «Долгую прогулку» и другие хиты 2025-го: вопросы только к бюджету — даже на «Оно» потратили меньше

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Остров проклятых» (2009)
Ольга Назарова
