Ищете что-то похожее на «Формулу-1»? ИИ все сделал за вас — 4 фильма и сериал от Netflix с оценкой 8.2 обеспечат адреналином

Фильмы о гонках всегда дарят зрителю адреналин, мурашки и кучу эмоций разом. Особенно интересны истории о гонщиках прошлого, которые возвращаются в спорт, чтобы доказать себе и другим, что они ещё в игре.

Недавний фильм «F1» про Сонни Хейса с Брэдом Питтом именно про это: когда-то восходящая звезда Формулы-1 после аварии ушла из большого спорта, а спустя 30 лет получает шанс вернуться в команду и помочь молодому талантливому пилоту.

Если вам понравилась эта история, вот еще 5 захватывающих фильмов о гонках, которые дарят похожие эмоции, показывают динамику соревнований и внутренние переживания героев на трассе.

«Гран Туризмо» (2023)

IMDb: 7.1

Фильм рассказывает реальную историю британского подростка Янна Марденборо. Он заядлый геймер в гоночном симуляторе Gran Turismo и вдруг получает шанс пройти отбор в академию GT Academy, чтобы стать настоящим профессиональным гонщиком.

На пути к мечте ему приходится преодолевать трудности настоящего спорта и доказывать скептикам, что он способен на большее.

«Макларен» (2017)

IMDb: 7.3

Это биографический фильм о Брюсе Макларене. Его отец когда-то серьёзно увлекался автогонками, а после завершения карьеры открыл собственную мастерскую.

Маленький Брюс проводил там дни напролёт, несмотря на проблемы со здоровьем и постоянную боль при каждом движении.

Болезнь закалила его характер. Он учился в местном университете на инженера-конструктора автомобилей, а потом полностью посвятил себя своей главной страсти — гонкам.

«Гонка» (2013)

IMDb: 8.1

1970-е годы. На трассах Формулы-1 сталкиваются два непримиримых соперника: харизматичный англичанин Джеймс Хант и строгий австриец Ники Лауда.

Они доводят себя до предела, сражаясь не только за победу, но и с собственными страхами и усталостью. Каждая ошибка на трассе может стоить им жизни, а гонка превращается в испытание силы духа и характера.

«Форд против Феррари» (2019)

IMDb: 8.1

История американского инженера Кэрролла Шелби и гонщика Кена Майлза, которые создают революционный гоночный автомобиль для соревнований «24 часа Ле-Мана».

Фильм сочетает драму, юмор, командную работу и экшен, показывая, что гонки — это не только скорость и риск, но и стратегия, техника и доверие между людьми.

Кстати, у картины есть 2 «Оскара» — за лучший монтаж и лучший монтаж звука.

«Сенна» (сериал, 2024)

IMDb: 8.2

Это мини-сериал о жизни и карьере легендарного бразильского гонщика Айртона Сенны, трёхкратного чемпиона мира Формулы-1. Он показывает путь Сенны с начала карьеры в младших гоночных сериях 1980-х годов до трагической гибели на Гран-при Сан-Марино в 1994 году.

Сериал рассказывает о взлётах и падениях в его карьере, личной жизни, знаменитом соперничестве с Аленом Простом и затрагивает важные вопросы безопасности на трассе.

Что общего у кинолент

Все эти фильмы объединяет не только тема гонок, но и истории о наставничестве, возвращении к любимому делу и преодолении личных кризисов. Зрителю интересно наблюдать, как герои, когда-то казавшиеся победителями, сталкиваются с трудностями, теряют позиции, а потом доказывают себе и окружающим, что ещё не всё потеряно.

Атмосфера скорости, адреналина и личной драмы делает такие картины запоминающимися и вдохновляющими. Если хотите почувствовать вкус трассы и накал страстей «звёзд прошлого», эти фильмы точно придутся по душе.

А гонять на диване с пультом безопаснее, чем на настоящей трассе, но эмоции словить можно не хуже.

