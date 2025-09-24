Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ищете аниме, похожие на «Доктор Стоун»? ИИ сделал это за вас: 3 топовых тайтла про науку и выживание — у № 1 рейтинг 8.1

Ищете аниме, похожие на «Доктор Стоун»? ИИ сделал это за вас: 3 топовых тайтла про науку и выживание — у № 1 рейтинг 8.1

24 сентября 2025 10:52
Ищете аниме, похожие на «Доктор Стоун»? ИИ сделал это за вас: 3 топовых тайтла про науку и выживание — у № 1 рейтинг 8.1

Здесь и схожие проблемы, и не менее харизматичные герои.

«Доктор Стоун» — это редкий тайтл, который умудряется соединять научпоп, приключения и харизму персонажей в одном флаконе. После его просмотра многие задаются вопросом: а есть ли ещё такие аниме, где наука, выживание и дух открытий так же круто поданы?

Мы попросили ИИ подобрать несколько похожих сериалов — и вот три топовых кандидата, которые он советует.

«Странники» (2003)

Рейтинг IMDb: 8.1

Сюжет: Действие разворачивается в недалёком будущем, где человечество активно осваивает космос. Главные герои работают сборщиками космического мусора — звучит скучно, но на деле перед нами драма о мечтах, страхах и технологиях, которые меняют саму идею человечества.

Почему ChatGPT советует: как и в «Доктор Стоун», здесь нет суперспособностей или магии — только наука и её влияние на судьбы людей. Отличный выбор для тех, кто кайфует от реалистичной фантастики.

Ищете аниме, похожие на «Доктор Стоун»? ИИ сделал это за вас: 3 топовых тайтла про науку и выживание — у № 1 рейтинг 8.1

«Эрго Прокси» (2006)

Рейтинг IMDb: 7.9

Сюжет: Мир после катастрофы, люди и андроиды бок о бок живут в городах-куполах. Но за привычным порядком скрывается философская драма, тайны технологий и вечный вопрос: что делает нас людьми?

Почему ChatGPT советует: атмосфера мрачнее, чем у «Доктора Стоуна», но общий вайб исследования и выживания в условиях разрушенного мира точно откликается. А ещё это аниме подкидывает такие вопросы, над которыми реально зависаешь.

Ищете аниме, похожие на «Доктор Стоун»? ИИ сделал это за вас: 3 топовых тайтла про науку и выживание — у № 1 рейтинг 8.1

«Кибервиток» (2007)

Рейтинг IMDb: 7.7

Сюжет: недалёкое будущее, дополненная реальность и дети, которые буквально исследуют виртуально-реальный мир. Вроде бы — история про школьников, но чем дальше, тем больше философии, технологий и напряжённых ситуаций.

Почему ChatGPT советует: тут тоже наука подана с фантазией, но при этом всё очень человечно. Как и «Доктор Стоун», тайтл умело показывает, что технологии — это не просто «железки», а часть жизни и отношений.

Ищете аниме, похожие на «Доктор Стоун»? ИИ сделал это за вас: 3 топовых тайтла про науку и выживание — у № 1 рейтинг 8.1

Ранее мы писали: Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь

Фото: Кадр из аниме «Доктор Стоун» (2019), «Странники» (2003), «Эрго Прокси» (2006), «Кибервиток» (2007)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Читать дальше 30 сентября 2025
«Она запела на русском, и я перестал дышать»: «Человек-бензопила: История Резе» покорила даже хейтеров — недостатков буквально ноль «Она запела на русском, и я перестал дышать»: «Человек-бензопила: История Резе» покорила даже хейтеров — недостатков буквально ноль Читать дальше 30 сентября 2025
$616 млн за 3 месяца: это аниме оказалось прибыльнее «Супермена» и «Миссия невыполнима» — а ведь стоило в целых 20 раз дешевле $616 млн за 3 месяца: это аниме оказалось прибыльнее «Супермена» и «Миссия невыполнима» — а ведь стоило в целых 20 раз дешевле Читать дальше 30 сентября 2025
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой Читать дальше 29 сентября 2025
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест) «Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест) Читать дальше 29 сентября 2025
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку Читать дальше 29 сентября 2025
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное… «Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное… Читать дальше 29 сентября 2025
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы Читать дальше 28 сентября 2025
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет Читать дальше 28 сентября 2025
Плохие новости для всех, кто ждал аниме по «Genshin Impact»: экранизацию игры подвел под монастырь новый «Истребитель демонов» Плохие новости для всех, кто ждал аниме по «Genshin Impact»: экранизацию игры подвел под монастырь новый «Истребитель демонов» Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше