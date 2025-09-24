Ищете аниме, похожие на «Доктор Стоун»? ИИ сделал это за вас: 3 топовых тайтла про науку и выживание — у № 1 рейтинг 8.1

Здесь и схожие проблемы, и не менее харизматичные герои.

«Доктор Стоун» — это редкий тайтл, который умудряется соединять научпоп, приключения и харизму персонажей в одном флаконе. После его просмотра многие задаются вопросом: а есть ли ещё такие аниме, где наука, выживание и дух открытий так же круто поданы?

Мы попросили ИИ подобрать несколько похожих сериалов — и вот три топовых кандидата, которые он советует.

«Странники» (2003)

Рейтинг IMDb: 8.1

Сюжет: Действие разворачивается в недалёком будущем, где человечество активно осваивает космос. Главные герои работают сборщиками космического мусора — звучит скучно, но на деле перед нами драма о мечтах, страхах и технологиях, которые меняют саму идею человечества.

Почему ChatGPT советует: как и в «Доктор Стоун», здесь нет суперспособностей или магии — только наука и её влияние на судьбы людей. Отличный выбор для тех, кто кайфует от реалистичной фантастики.

«Эрго Прокси» (2006)

Рейтинг IMDb: 7.9

Сюжет: Мир после катастрофы, люди и андроиды бок о бок живут в городах-куполах. Но за привычным порядком скрывается философская драма, тайны технологий и вечный вопрос: что делает нас людьми?

Почему ChatGPT советует: атмосфера мрачнее, чем у «Доктора Стоуна», но общий вайб исследования и выживания в условиях разрушенного мира точно откликается. А ещё это аниме подкидывает такие вопросы, над которыми реально зависаешь.

«Кибервиток» (2007)

Рейтинг IMDb: 7.7

Сюжет: недалёкое будущее, дополненная реальность и дети, которые буквально исследуют виртуально-реальный мир. Вроде бы — история про школьников, но чем дальше, тем больше философии, технологий и напряжённых ситуаций.

Почему ChatGPT советует: тут тоже наука подана с фантазией, но при этом всё очень человечно. Как и «Доктор Стоун», тайтл умело показывает, что технологии — это не просто «железки», а часть жизни и отношений.

Ранее мы писали: Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь