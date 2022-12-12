«Ищет для нее своего Учителя?»: народ ахнул, увидев 13-летнюю дочь Пересильд

Юлия Пересильд впервые стала мамой в 2009 году, когда на свет появилась ее дочь Анна от режиссера Алексея Учителя. 13-летняя наследница уже активно пробует себя в кинематографе, однако привлекает внимание публики не творческими успехами, а внешним видом.

Так, в социальных сетях артистки появилась серия снимков дочери, которые она сделала во время их совместных выходных. На фотографиях Анна позирует с букетом цветов, а также на снежной горке в компании с младшей сестрой Машей.

«Моя красавица», — именно так подписала снимок артистка.

Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию Пересильд. Многие отметили, что Анна выглядит значительно старше своих лет, а другие даже заподозрили артистку в том, что она уже собирается искать дочери жениха.

«Я не понял: она для дочери начинает искать своего Учителя? Пришло время дочку в свет выводить?» — делятся мнением подписчики.

Также многие отметили, что Анна становится все больше похожа на свою мать. Как уверены фанаты, в скором времени она даже сможет играть героинь Пересильд в молодости.