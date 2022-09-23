«Иронию судьбы» запретят из-за Пугачевой? За что проголосовали россияне
Высказывания певицы могут лишить зрителей любимого фильма.
В Сети развернулась жаркая дискуссия по поводу традиционной новогодней ленты «Ирония судьбы, или С легким паром!». Песни, звучавшие в картине, исполнила Алла Пугачева. И в связи с последними заявлениями певицы некоторые блогеры уже считают, что фильм с ее вокалом надо запретить к показу, как и «отменить» другое творчество звезды.
Критики говорят и о том, что за последние десятилетия зрители устали от ленты, поэтому передышка в этом году пойдет всем только на пользу. Об этом пишет Дзен-канал «Киноамнезия». Вот только многие россияне с этой позицией все же не согласны. Они потребовали отделить публичные высказывания Пугачевой от ее вклада в культуру.
«Зачем рушить прошлое», «Я выросла на песнях Пугачевой», «А при чем тут фильм? Не все даже знают, что песни там исполняла Пугачева, ведь в кадре ее нет», «Для меня „Ирония судьбы“ — это прежде всего актеры, а не Пугачева», «Ну, спела певица и спела. Ей дали шанс, как говорил режиссер, тогда она была никем», — написали комментаторы.