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Киноафиша Статьи «Иронию судьбы» запретят из-за Пугачевой? За что проголосовали россияне

«Иронию судьбы» запретят из-за Пугачевой? За что проголосовали россияне

23 сентября 2022 11:45
«Иронию судьбы» запретят из-за Пугачевой? За что проголосовали россияне

Высказывания певицы могут лишить зрителей любимого фильма.

В Сети развернулась жаркая дискуссия по поводу традиционной новогодней ленты «Ирония судьбы, или С легким паром!». Песни, звучавшие в картине, исполнила Алла Пугачева. И в связи с последними заявлениями певицы некоторые блогеры уже считают, что фильм с ее вокалом надо запретить к показу, как и «отменить» другое творчество звезды.

Критики говорят и о том, что за последние десятилетия зрители устали от ленты, поэтому передышка в этом году пойдет всем только на пользу. Об этом пишет Дзен-канал «Киноамнезия». Вот только многие россияне с этой позицией все же не согласны. Они потребовали отделить публичные высказывания Пугачевой от ее вклада в культуру.

«Зачем рушить прошлое», «Я выросла на песнях Пугачевой», «А при чем тут фильм? Не все даже знают, что песни там исполняла Пугачева, ведь в кадре ее нет», «Для меня „Ирония судьбы“ — это прежде всего актеры, а не Пугачева», «Ну, спела певица и спела. Ей дали шанс, как говорил режиссер, тогда она была никем», — написали комментаторы.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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