«Ирония судьбы» узнается с первого кадра: вот 5 других фильмов СССР – вспомните их по банным сценам? (тест)

22 ноября 2025 16:40
Задача для любителей попариться и посмотреть классику. 

Помните ту самую атмосферу советского кинематографа, где баня была не просто местом для мытья, а целым миром с особым колоритом, юмором и откровенными разговорами? Именно в этих парилках разворачивались ключевые сцены многих культовых картин, ставшие настоящими символами эпохи.

Наш тест предлагает вам проверить свою киноэрудицию и зрительную память. Мы подготовили для вас кадры из знаменитых советских фильмов, действие которых происходит в бане или около нее. Подумайте, сможете ли вы безошибочно узнать эти ленты всего по одному изображению?

Погрузитесь в мир ностальгии, вспомните любимых героев и их знаменитые фразы, рожденные в банном пару. Готовы принять вызов? Тогда начинаем — удачи в прохождении!

Ранее мы писали: Не только Гоша из «Москва слезам не верит»: вспомните по кадрам 7 фильмов с участием Алексея Баталова (тест)

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
