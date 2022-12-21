«Ирония судьбы» спасла умирающего ребенка: недостаток СССР помог сотворить чудо

В мелодраме «Ирония судьбы» Эльдар Рязанов обыграл типовую застройку разных городов СССР с одинаковыми многоэтажными домами. В кварталах с такими высотками действительно было легко запутаться, а одни и те же ключи подходили к дверям от разных квартир. Более того, они и находиться могли на улицах с похожими названиями — например, 3-я улица Строителей. В те годы это явление считалось недостатком страны, но оказалось, что именно оно помогло спасти умирающего ребенка.

Жительница Алма-Аты Татьяна отчаялась помочь маленькому сыну: пятилетнему мальчику требовалась операция на сердце. За дело могли взяться врачи из Новосибирска, но в этом городе у женщины не было никаких связей. Тогда просто на удачу она разослала письма в разные квартиры и дома на улицы Мира, Правды и Ленина, посчитав, что одна из них точно есть в городе.

На весточку отозвалась семья Евтюхиных. Они предложили Татьяне остановиться у них дома, на улице Ленина, пока сын будет проходить лечение и реабилитацию. Так и вышло — жизнь мальчика была спасена. О том, что именно «Ирония судьбы» помогла Татьяне поверить в чудо, она рассказала и Рязанову, отправив режиссеру письмо.