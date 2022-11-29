«Ирония судьбы» с Бузовой без скандала не обошлась: вдова Рязанова молчать не стала

В грядущие новогодние праздники россиян ждет премьера пародии на культовый фильм Эльдара Рязанова, получившей название «СамоИрония судьбы». В проекте засветились звезды отечественного шоу-бизнеса, например, Филипп Киркоров воплотил Ипполита, а Ольга Бузова — брошенную невесту Лукашина Галю.

И хоть картина еще не вышла на экраны, ее уже вовсю критикуют в Сети. Дело даже дошло до скандала. Многие уверенно заявляют о том, что тягаться с самим Рязановым — заведомо плохая идея. Высказалась и вдова Эльдара Александровича, до которой удалось дозвониться журналистам.

Эмма Абайдуллина ясно дала понять, что фильм смотреть не будет и комментировать тот факт, что в нем снялась Бузова, не желает, поскольку для телеведущей и так слишком «много чести». Супруга режиссера уверена, что пародия не получится интересной и смешной. «Это глупость несусветная!» — подытожила вдова в беседе с изданием «Комсомольская правда ».