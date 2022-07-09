«Ирония судьбы» поставила крест на карьере Мягкова: все дело в выпивке

Фильм Эльдара Рязанова подарил необъятную народную любовь трем главным героям «Иронии судьбы», а вместе с ней и тяжелое испытание славой. Проблема заключалась не в звездной болезни, а в ловушке, в которую боятся угодить все актеры.

Барбару Брыльску на территории Россию признавали только как Надежду Шевелеву, Юрия Яковлева злило постоянное напоминание об Ипполите, но настоящий натиск ощутил на себе Андрей Мягков. Поклонники ленты постоянно уговаривали артиста выпить и дарили ему банные веники.

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Хотя Лукашин вовсе не алкоголик, никак иначе Андрея Васильевича зрители не называли, правда, лишь за глаза. Со временем пристальное внимание к актеру ослабело, он проявил себя в другом амплуа, но «Иронию судьбы» вспоминал с содроганием.