Иришку в кинохите «Родня» заставили сыграть мальчика: что задумал Михалков на самом деле

Съемки трагикомедии «Родня» дались Никите Михалкову непросто. У режиссера было четкое представление о каждом герое фильма, но с одним из них возникли проблемы.

Никита Сергеевич видел Иришку, дочь ключевых персонажей, угловатой и неуклюжей девочкой. Михалков долго думал, где и как найти подходящую актрису, но в итоге принял решение утвердить на роль мальчика. Выбор мэтра пал на звезду «Ералаша» Федю Стукова, которому было девять лет. Ранее Никита Сергеевич уже снимал актера в картине «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». Феде досталась роль сына Ильи Ильича.

Стуков отлично вписался в образ Иришки и сделал героиню особенно колоритной. Правда, мнение зрителей о Стукове-девочке разделилось. Одним затея Михалкова показалась удачной, другим — провальной. А кто-то выдвинул свою версию, почему режиссер выбрал именно Федю на эту роль.