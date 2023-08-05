Ирину Мирошниченко похоронят под другой фамилией: вот что известно

Актриса Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа. Всего за несколько дней до этого она обратилась к врачам из-за высокой температуры и плохого самочувствия. Ирину Петровну госпитализировали с тяжелым гриппом, но из-за пожилого возраста ее организм не смог справиться с болезнью. Артистка скончалась из-за полиорганной недостаточности.

Похороны актрисы еще не состоялись, но уже стало известно — на надгробной плите фамилии Мирошниченко не будет. Дело в том, что актриса прославилась под девичьей фамилией матери. Свое настоящее имя она скрывала много лет.

Отца артистки звали Петр Исаакович Вайнштейн. Начиная карьеру актрисы, Ирина Петровна решила, что более звучной будет материнская фамилия. Она лучше сочеталась с именем юной звезды, а зрителям было проще ее выговорить и запомнить.

Выбор оказался удачным — Мирошниченко построила успешную карьеру в кино. Но покоиться она будет под отцовской фамилией.