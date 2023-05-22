Ирине Шейк не позавидуешь: выставила последствия пластики напоказ (честное фото)

Ирина Шейк считается одной из самых стильных звезд в мире. Но недавно российская красавица шокировала публику откровенным нарядом, который многие назвали провалом.

На Каннском фестивале на Шейк был крохотный топ их двух полосок, едва прикрывающих грудь модели. Юбка в пол с экстремально низкой посадкой открыла живот Ирины, и все увидели «пришитый» пресс звезды подиума. Пользователи Сети уверены, что модель сделала пластику. Еще недавно у Шейк были формы и выраженная талия, а теперь она демонстрирует подкачанный пресс. Как объяснить эти чудеса?

Такое преображение не обрадовало фанатов. Вот какие комментарии оставили пользователи Сети под ее фото: «Шейк шикарна без вопросов, но у женщины не должно быть такого пресса. У нее же всегда была талия, зачем она раскачалась так? Или просто неудачный наряд, ракурс», «Ирина из роскошной девушки супермодели превратилась в уставшую воблу», «Пресс прессом, но такого наряда на Ирине точно никто не ожидал увидеть».

Впрочем, модные критики не согласились с этим мнением. Они назвали наряд 37-летней Шейк самым смелым на Каннском фестивале.