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Ирине Шейк не позавидуешь: выставила последствия пластики напоказ (честное фото)

22 мая 2023 21:00
Ирине Шейк не позавидуешь: выставила последствия пластики напоказ (честное фото)

Наряд едва скрыл все самое сокровенное.

Ирина Шейк считается одной из самых стильных звезд в мире. Но недавно российская красавица шокировала публику откровенным нарядом, который многие назвали провалом.

На Каннском фестивале на Шейк был крохотный топ их двух полосок, едва прикрывающих грудь модели. Юбка в пол с экстремально низкой посадкой открыла живот Ирины, и все увидели «пришитый» пресс звезды подиума. Пользователи Сети уверены, что модель сделала пластику. Еще недавно у Шейк были формы и выраженная талия, а теперь она демонстрирует подкачанный пресс. Как объяснить эти чудеса?

Такое преображение не обрадовало фанатов. Вот какие комментарии оставили пользователи Сети под ее фото: «Шейк шикарна без вопросов, но у женщины не должно быть такого пресса. У нее же всегда была талия, зачем она раскачалась так? Или просто неудачный наряд, ракурс», «Ирина из роскошной девушки супермодели превратилась в уставшую воблу», «Пресс прессом, но такого наряда на Ирине точно никто не ожидал увидеть».

Впрочем, модные критики не согласились с этим мнением. Они назвали наряд 37-летней Шейк самым смелым на Каннском фестивале.

Ирине Шейк не позавидуешь: выставила последствия пластики напоказ (честное фото)
Фото: Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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