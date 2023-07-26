Ирина Шейк попыталась спрятать любовника от публики: вы бы тоже так сделали

После расставания с Брэдли Купером о личной жизни Ирины Шейк было мало что слышно. Но недавно в прессу просочилась информация, что модель закрутила роман с футболистом Томом Брэди. Ранее он был женат на Жизель Бюндхен.

Сама Ирина пока никак не комментировала эти слухи. Более того, супермодель старается всячески прятать нового избранника от публики и камер. Шейк не просто так избегает лишнего внимания к его персоне, ведь Брэди — редкий красавец, в которого может влюбиться каждая. У Тома стройное подтянутое тело, мужественные и волевые черты лица. Неудивительно, почему признанные модели сходят по нему с ума.

О романе Шейк и Брэди заговорили этим летом после того, как они вместе явились на свадьбу к известному миллиардеру. Ирина не отходила от Тома ни на шаг и чуть ли не вешалась ему на шею. Поклонники модели рады, что в ее жизни начался новый романтический этап.

По слухам, Бюндхен уже в курсе этих отношений. Жизель якобы не против нового романа своего экс-возлюбленного, ведь он взрослый и свободный человек.