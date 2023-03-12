Ирина Метлицкая скрывала смертельную болезнь до последнего: выдала одна деталь

Коллеги и зрители ни о чем не подозревали.

10-классница Ира Метлицкая прославилась, сыграв Катю Шумейко в фильме «Расписание на послезавтра». Знаковая роль определила ее дальнейшую судьбу. Актриса окончила театральное училище имени Б.В. Щукина и была принята в труппу театра «Современник», а позже и в театр Романа Виктюка.

После звездной роли Метлицкая не бросила кино. Она снималась в картинах «Личное дело судьи Ивановой», «Палач», «Катька и Шиз», «Макаров», «Черная вуаль».

В 1995 году некогда жизнерадостная Ирина Метлицкая начала меняться на глазах. Она стала капризной и сильно похудела. Когда Метлицкая вышла на сцену в качестве ведущей Московского кинофестиваля, никто не догадывался, что ей поставили страшный диагноз – острый лейкоз. О болезни знали лишь самые близкие. Актер Сергей Маковецкий вспоминал, что Ирина выглядела веселой и без утомления делала дубль за дублем – и лишь потом стало понятно, почему актриса так тщательно гримировалась.

Ирина Метлицкая умерла 5 июня 1997 года, ей было 35 лет. Близкие вспоминают, что перед смертью она потребовала мороженое, которое ей нельзя было есть из-за пневмонии. Метлицкая съела ложку десерта и умерла.