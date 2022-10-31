Ирина Безрукова раскрыла незавидную участь русских актеров на Западе

Ирина Безрукова призналась, что не грезит о голливудской карьере, в отличие от многих своих коллег. В прошлом у актрисы уже был опыт съемок в западных странах, но ей сложно назвать его удачным. В первый раз ее пригласили приехать в Китай для работы над совместным проектом. Она сразу поняла, что дорогу в азиатский кинематограф картина ей не откроет, так что скорее это было разовое участие. В ленте она сыграла русскую женщину.

Такого же персонажа ей предложили в фильме «Коля» чешско-британского производства, который в конце 90-х годов был удостоен «Оскара». Ирина сыграла героиню, которая безжалостно бросала сына на попечение родственников, чтобы построить собственную жизнь.

«В Голливуде наши актеры играют исключительно плохих русских», — печально заявила Безрукова в беседе с «Комсомольской правдой».

По ее словам, такое амплуа — удел практически всех русских эмигрантов. А так как Ирина подобную работу не рассматривает, то и на Запад перебираться не спешит.