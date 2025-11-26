Меню
26 ноября 2025 16:40
Есть тут и скрытые бриллианты, и признанная классика.

28 ноября выйдет пятая серия третьего сезона «Вампиров средней полосы», а финальные эпизоды придется ждать до февраля. Чтобы скрасить ожидание, предлагаем подборку небанальных вампирских историй – без шаблонных ужасов про «плохих вампиров и хороших людей». Здесь – ироничные, философские и просто необычные работы, способные удивить.

«Девушка возвращается одна ночью домой» (A Girl Walks Home Alone at Night, 2014, 6.9 на IMDb)

Иранский нуар, новозеландский кошмар: «Вампиры средней полосы» уходят в зимнюю спячку – нашли им на замену 7 небанальных фильмов об упырях

Черно-белая иранская нуар‑драма о вампирше в парандже, которая патрулирует вымышленный город Бэд‑сити. Она слушает электро‑поп, катается на скейтборде и карает тех, кто заслуживает наказания.

Режиссер Ана Лили Амирпур смешивает восточные мотивы, западный нуар и феминистский подтекст, превращая историю в поэтичный манифест о возмездии и одиночестве.

«Византия» (Byzantium, 2012, 6.6)

Иранский нуар, новозеландский кошмар: «Вампиры средней полосы» уходят в зимнюю спячку – нашли им на замену 7 небанальных фильмов об упырях

История двух вампирш – матери и дочери, которые скрываются от прошлого в приморском городке, притворяясь сестрами.

Вампиризм в «Византии» – не дар, а проклятие, требующее жертв. Фильм исследует темы материнства, предательства и цены бессмертия, избегая типичных «ужасных» штампов.

«Тень вампира» (Shadow of the Vampire, 2000, 6.9)

Иранский нуар, новозеландский кошмар: «Вампиры средней полосы» уходят в зимнюю спячку – нашли им на замену 7 небанальных фильмов об упырях

Псевдоисторическая фантазия о съемках «Носферату» (1922): режиссер Фридрих Мурнау якобы нанял настоящего вампира на роль графа Орлока.

Фильм играет с гранями реальности, умело замешивая документальные кадры и занятный вымысел. История о вампирах, размышление о природе кино и цене искусства – все это «Тень вампира».

«Бал вампиров» (The Fearless Vampire Killers, 1967)

Иранский нуар, новозеландский кошмар: «Вампиры средней полосы» уходят в зимнюю спячку – нашли им на замену 7 небанальных фильмов об упырях

Роман Полански снял ироничную пародию на готические хорроры. Профессор и его ученик отправляются в Трансильванию искать вампиров, но попадают в череду нелепых ситуаций.

Фильм балансирует между ужасом и комедией: здесь есть и жутковатые образы, и абсурдные гэги, и тонкий сарказм в адрес жанра. Это не столько страшилка, сколько остроумная игра с канонами.

«Ночь страха» (Fright Night, 2011)

Иранский нуар, новозеландский кошмар: «Вампиры средней полосы» уходят в зимнюю спячку – нашли им на замену 7 небанальных фильмов об упырях

Современный ремейк культового фильма 1980‑х, где старшеклассник обнаруживает, что его сосед – вампир. Но вместо мрачной саги – энергичная комедия с элементами триллера.

Колин Фаррелл в роли харизматичного кровопийцы играет на грани пародии, а Дэвид Теннант в образе эксцентричного охотника за нечистью добавляет хаоса. «Ночь страха» сознательно преувеличивает клише, превращая их в источник юмора.

«Выживут только любовники» (Only Lovers Left Alive, 2013)

Иранский нуар, новозеландский кошмар: «Вампиры средней полосы» уходят в зимнюю спячку – нашли им на замену 7 небанальных фильмов об упырях

Джим Джармуш предлагает медитативный взгляд на вампиризм: его герои – Адам (Том Хиддлстон) и Ева (Тильда Суинтон) – не монстры, а утонченные эстеты, пережившие века. Они не охотятся на людей, а добывают кровь в больницах, предпочитая не нарушать баланс.

Фильм – о тоске, искусстве и хрупкости бессмертия. Визуально сдержанный, но насыщенный аллюзиями, он создает особую атмосферу, где вампиры – скорее метафора отчужденных творцов.

«Реальные упыри» (What We Do in the Shadows, 2014)

Иранский нуар, новозеландский кошмар: «Вампиры средней полосы» уходят в зимнюю спячку – нашли им на замену 7 небанальных фильмов об упырях

Закончим еще одним безусловным хитом – псевдодокументальной комедии Тайки Вайтити и Джемейна Клемента. Трое древних вампиров делят квартиру в Веллингтоне, ведут быт, ссорятся из‑за уборки и пытаются вписаться в современную жизнь.

Здесь нет мрачной готики – только уморительные бытовые зарисовки: как вампиры пытаются пройти через турникет, почему не любят дискотеки и как решают вопрос с коммунальными платежами. В фильме переплелись фольклор, сатира и абсурд – и оторваться от него попросту невозможно.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Девушка возвращается одна ночью домой» (2014), «Тень вампира» (2000), «Ночь страха» (2001), «Реальные упыри» (2014)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
