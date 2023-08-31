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Ипполиту пришлось исправить изъян, чтобы коллеги перестали кривиться: вряд ли замечали

31 августа 2023 19:45
Ипполиту пришлось исправить изъян, чтобы коллеги перестали кривиться: вряд ли замечали

Другие актеры не могли сдержать неприязни.

Юрий Яковлев известен как один из самых успешных советских артистов. Миллионы поклонниц мечтали с ним познакомиться и осыпали его комплиментами. Однако коллеги не всегда были в восторге от знаменитости.

Как призналась Барбара Брыльска, ей совершенно не нравился Яковлев. Она не могла представить его в качестве своего жениха, поэтому наотрез отказалась целоваться с ним во время съемок «Иронии судьбы». Однако Яковлев настойчиво пытался поцеловать партнершу, из-за чего Рязанову приходилось идти на уловки и монтажные склейки.

«Как мужчина он меня не вдохновлял», — цитирует слова артистки «Комсомольская правда».

Ситуация изменилась лишь тогда, когда Яковлев решился изменить зубы. Артист исправил улыбку, из-за чего Брыльска стала значительно лучше к нему относиться.

«Он исправил зубы, и его улыбка изменилась», — рассказывала звезда советского кино.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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