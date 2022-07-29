Ипотека и миллионы за аренду: правда о роскошном особняке Джигана вышла наружу

Пару недель назад Оксана Самойлова объявила своим подписчикам о переезде. По ее словам, они несколько месяцев искали подходящий для разросшейся многодетной семьи дом. Оксана посчитала, что из старого особняка в 750 кв.м. они уже «выросли».

Новый дом Самойлова именует в соцсетях не иначе как «отель». Он действительно поражает размахом: три этажа связывает между собой просторный лифт, а с территории площадью более 1 гектара есть собственный выход к реке. Но на днях правда о роскошном особняке Джигана вышла наружу.

Как выяснило издание Super , просторную недвижимость певец для семьи пока только снимает. Особняк расположен в элитном ЖК Agalarov Estate, совладельцем которого является известный певец Эмин. Его стоимость равна примерно 1 млрд рублей, но собственником Джиган не числится. По всей видимости, он тратит миллионы на аренду. В среднем такой дом обходится в 3 млн рублей ежемесячно.

При этом ипотеку за прошлый особняк Джиган до сих пор не выплатил. Жилье было выставлено на продажу за 140 млн рублей еще в 2020 году, но желающих купить недвижимость пока не нашлось.