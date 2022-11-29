Интуиция на грани фантастики: лишь эти 3 знака Зодиака видят вас насквозь

В конце 1950-х годов американские социологи, которые занимались исследованием статистики железнодорожных крушений и авиакатастроф, заметили любопытную вещь: на аварийных рейсах присутствовало в среднем на 15% меньше пассажиров, чем на тех, которые благополучно достигли своей цели. Люди по необъяснимым причинам сдавали свои билеты, словно предчувствуя недоброе. Разумеется, многие скажут, что это обычное совпадение, однако в последние годы психологи интересуются интуицией не менее активно, чем эксперты в области мистики и эзотерики, например, астрологи. Они назвали три знака, которые могут похвастаться феноменальным шестым чувством.

Скорпион

Представители водного знака от природы наделены превосходным шестым чувством. Им даже не приходится дополнительно развивать его - с юных лет Скорпионы прекрасно чувствуют ложь. Какие бы правдоподобные объяснения на придумал собеседник, какими бы выдающимися актерскими способностями ни обладал, уроженец знака все равно с легкостью его раскусит. Возможно, Скорпион не подаст при этом виду, однако сделает нужные выводы и больше никогда не станет доверять обманщику.

Это в лучшем случае.

В худшем этот злопамятный знак крепко отомстит тому, кто посмел ему солгать.

Водолей

Люди, появившиеся на свет под знаком Водолея, очень любознательны. Шестое чувство дано им от рождения, и на протяжении всей своей жизни представители воздушной стихии тщательно развивают его. Во многом в этом им помогает интерес к психологии.

Водолей всегда интересуется мотивами других людей, теми причинами, которые подтолкнули их на те или иные поступки.

Кроме того, уроженцы этого знака хорошо чувствуют настроение окружающих. Именно они замечают, когда человеку плохо, и незамедлительно приходят на помощь. Однако если Водолей понимает, что лучше оставить того в покое, навязывать свою поддержку не станет.

Рыбы

Пожалуй, самой мощной интуицией во всем гороскопе обладают Рыбы. Шестое чувство у представителей водного знака прокачано настолько хорошо, что порой они могут без труда предсказывать будущее.

Знание о том, что ожидает близких людей в грядущем, приходит к Рыбам в виде вещих снов или коротких метафорических видений, которые необходимо правильно истолковать.

Уроженцы знака могли бы стать отличными экспертами в сфере эзотерики. Если они дают совет, необходимо к нему прислушаться, ведь Рыбы точно знают, что говорят.