Интроверт или экстраверт? Тест с легкостью определит ваш тип личности

Слова “интроверт” и “экстраверт”, которые еще столетие назад были новыми психологическими терминами, сегодня прочно вошли в нашу жизнь. Благодаря многочисленным публикациям в СМИ и интернете в обществе сложился стереотип о том, что интроверты - это люди замкнутые и неприветливые, а экстраверты - невыносимые болтуны. На самом деле это не совсем так. Считается, что интроверты черпают энергию в уединении, погружаясь в свои чувства и мысли, а экстраверты получают запас жизненных сил во взаимодействии с людьми. Сегодня психологи опровергают этот миф, они утверждают, что представители и того, и другого типа личности получают от общения одинаковое удовольствие - варьируется лишь его интенсивность и продолжительность. Интроверты ощущают прилив энергии, когда общаются с людьми, близкими по духу, или когда находятся в комфортной для них атмосфере. А вот шумные вечеринки представителей этого типа быстро утомят - куда охотнее они общаются с глазу на глаз и без помех в виде громкой музыки.

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