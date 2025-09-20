Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»

Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»

20 сентября 2025 17:09
Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»

Если бы CW был смелее, то их вселенная еще была бы жива. 

В девятом сезоне «Сверхъестественного» случилась редкая вещь: мир Винчестеров вдруг раскрылся и показал, что даже монстры порой живут по своим «понятиям».

«Кровные узы» — бэкдор-пилот «Родословных» — показали Чикаго, где пять кланов нечисти держат районы, заключают сделки и объявляют войны. Вампиры как старые мафиозные семьи, оборотни как силовой блок.

Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»

В кадре — не охотничья романтика, а криминальная экосистема, которую можно было показывать годами. Именно это и было шансом на «Сопрано» в сверхъестественном мире, но боссы забоялись.

Что нам обещали «Родословные»

Чикаго во всей красе, город, как поле боя между нечистью. Местная полиция, суды, «крышующие» предприниматели, клубы, боковые улочки, куда охотники обычно не доходят.

В центре — Эннис Росс, молодой коп, которого трагедия заставляет узнать о темной стороне дома. Сэм и Дин — тут эпизодические наставники. Дальше — интриги внутри семейств, кровные династии, «свадьбы», перемирия, предательства. Мафия, только с клыками и древними кодексами.

Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»

С точки зрения телепроизводства это то, чего «Сверхъестественному» всегда не хватало: камерная драма, уличная политика, ставка на актёрский ансамбль и крутые диалоги. И все это в мистической обертке.

Почему проект задушили

Официальная формулировка — «не зашло аудитории». Неофициальная — тайминг и трусость. Весна 2014-го: CW и так тащил на себе «Дневники вампира» с «Древними», где уже крутили семейные войны бессмертных.

Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»

Руководству хватило поверхностной схожести, чтобы не заметить разницы в сути. «Родословные» предлагали не вампирскую мыльную оперу, а криминальную драму. Но на телеканалах решения чаще принимают по логлайну и распечатке фокус-групп.

Вторая проблема — сама пробная серия. Она вышла неровной: слишком много экспозиции за 40 минут, слабый каст. К созданию пилота нужно было приложить больше средств, вводить Винчестеров и зрителей в суть проблемы минимум две серии.

Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»

Дальше были другие попытки — «Wayward Sisters», «The Winchesters». Милые сериалы, но они шли по проторенным дорожкам, где комфортно старым фанатам. «Родословные» предлагали риск: уйти от Винчестеров и показать жизнь тех, на кого они обычно охотятся. В 2014-м канал к такому не был готов.

«Надо было на этом закончить»: Падалеки хотел бы вырезать из «Сверхъестественного» лишь один момент — сниматься было откровенно стыдно.

Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной Читать дальше 24 сентября 2025
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет Читать дальше 24 сентября 2025
Звезда «Колец власти» сыграет в следующем сезоне «Дома дракона» — уже известно, в каких сценах он появится Звезда «Колец власти» сыграет в следующем сезоне «Дома дракона» — уже известно, в каких сценах он появится Читать дальше 23 сентября 2025
Всего три эпизода на четыре с половиной часа: мой обзор на старый Sci-Fi с идеальным сюжетом — у него «списывали» создатели Control Всего три эпизода на четыре с половиной часа: мой обзор на старый Sci-Fi с идеальным сюжетом — у него «списывали» создатели Control Читать дальше 20 сентября 2025
Новый комедийный боевик со звездой «Офиса» не сильно понравился критикам — а вот зрители в восторге Новый комедийный боевик со звездой «Офиса» не сильно понравился критикам — а вот зрители в восторге Читать дальше 20 сентября 2025
Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов» Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов» Читать дальше 24 сентября 2025
Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов Читать дальше 24 сентября 2025
Ради зрелищности создатели «Ван-Пис» нарушили канон в 1144 серии: в манге такого не рисовали Ради зрелищности создатели «Ван-Пис» нарушили канон в 1144 серии: в манге такого не рисовали Читать дальше 24 сентября 2025
Чем больше шкаф — тем больнее падать: называем трех главных слабаков среди злодеев аниме «Ван-Пис» — один позорнее другого Чем больше шкаф — тем больнее падать: называем трех главных слабаков среди злодеев аниме «Ван-Пис» — один позорнее другого Читать дальше 24 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше