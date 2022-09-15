Интрига «Ледникового периода» раскрыта: с кем выйдет на лед Медведева

Новый сезон «Ледникового периода» совсем скоро выйдет на экраны, однако зрители до сих пор не знают точный состав участников. Известно лишь, что Даня Милохин и Евгения Медведева вновь выйдут на лед, но станут ли они партнерами, до сих пор неизвестно. При этом звезда социальных сетей активно интригует поклонников намеками.

Так, в своем Telegram-канале блогер поделился снимком с Медведевой, которая отрабатывает номер. На льду фигуристка запечатлена с партнером, из-за чего многие решили, что в этом году Медведева не окажется в паре с Милохиным.

При этом внимательные поклонники тут же определили, кто именно тренируется со спортсменкой. Как оказалось, это Игорь Еременко, помощник Ильи Авербуха, который работает со всеми участниками и отрабатывает с ними номера. Теперь фанаты уверены, что Милохин специально пытается запутать поклонников, а на льду он окажется вновь в компании Медведевой.