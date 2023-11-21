Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Интимный секрет Цискаридзе: что носят мужчины-танцоры вместо нижнего белья

Интимный секрет Цискаридзе: что носят мужчины-танцоры вместо нижнего белья

21 ноября 2023 12:15
Интимный секрет Цискаридзе: что носят мужчины-танцоры вместо нижнего белья

Артисты во всех странах вынуждены соблюдать это правило.

Мир балета привлекает публику не только профессионализмом танцоров, но и эффектными костюмами. Зрители не могут оторвать взгляд от белоснежных пуантов и расшитых камнями жакетов, однако никто не догадывается, какие секреты хранят артисты от своих поклонников.

Как оказалось, танцоры-мужчины не носят нижнее белье во время репетиций и выступлений. Вместо него они надевают специальные бандаж, который также называется танцевальным поясом. Он носится под колготками или лосинами и помогает защитить тело от травм, а выглядит как очень плотное и максимально закрытое белье.

Используют бандаж на всех сценах мира. Его носят как молодые студенты училищ, так и профессиональные танцоры с мировым именем. Обычное белье артисты никогда не используют и даже во время обычных тренировок надевают именно этот плотный пояс.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше