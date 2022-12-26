Интимная жизнь этих знаков Зодиака будет бить ключом в 2023 году: вот кому повезет

Как ни крути, любовь и отношения занимают огромную часть нашей жизни - для многих людей приоритетом становятся именно они, а не работа и творчество. Неудивительно, что они также уделяют большое внимание интимной сфере, ведь где еще можно побыть самим собой, расслабиться и поделиться сокровенными желаниями, как не в спальне, наедине с любимым человеком? Астрологи рассказали, что в 2023 году некоторые знаки зодиака будут особенно открытыми и эмоциональными в постели - страсть, которая вспыхнет между ними и партнером, позволит воплотить в жизнь тайные грезы и решиться на смелые эксперименты.

Телец

Обычно Тельцы довольно сдержанны в проявлении своих чувств. Они демонстрируют любовь с помощью дел и поступков, а не поцелуев и объятий. Однако в 2023 году, как обещают звезды, представители земного знака перестанут стесняться и выйдут на совершенно новый уровень доверия со своей второй половинкой.

Тельцам не стоит бояться откровенности - вполне возможно, что их партнер мечтает о том же самом, но по каким-то причинам смущается озвучивать это вслух.

Лев

Год Черного Водяного Кролика будет для Львов суперуспешным. Представители огненного знака добиваются невиданных высот в бизнесе, а когда все получается, Львы чувствуют себя невероятно притягательными и обольстительными. Все это благоприятно скажется на отношениях с избранником. Вполне вероятно, что их пару ждет второй медовый месяц. Что касается одиноких Львов, то их привлекательность достигнет максимума, а значит, судьбоносная встреча не за горами.

Весы

Несмотря на то, что на календаре еще зима, уже в январе в душе Весов наступит настоящая весна. Они почувствуют себя обновленными, привлекательными, сексуальными, и устремятся навстречу новым романтическим приключениям. Представители воздушного знака, уже состоящие в отношениях, захотят экспериментов.

Звезды советуют не упускать благоприятный момент, сейчас самое время получить новый опыт.

Водолей

2023 год окажется для Водолеев временем открытий. В том числе в интимной сфере - уроженцы воздушного знака узнают новые грани своей чувственности. Это станет отправной точкой в отношениях с партнером, ведь эти перемены отразятся и на нем.