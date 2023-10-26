Интим с Высоцким: вот какую гениальную сцену пришлось вырезать из фильма «Служили два товарища»

Владимир Высоцкий был почти готов назвать роль в драме «Служили два товарища» своей лучшей и самой талантливой работой. Но, по признанию актера, кое-что очень сильно этому помешало. Бард оказался обижен на создателей ленты из-за подавляющего количества вырезанных эпизодов с его участием.

Полностью вырезали даже шикарную сцену, которую они с Ией Саввиной называли постельной. По сюжету Брусенцов приходил к Сашеньке. А она находилась на барже, пришвартованной у берега.

Герои лежали в одной из кают и разговаривали. Никакого интима между героями в дерзком и привычном современному зрителю виде, конечно же, не было. Постельной сцену называли из-за невидимой искры и связи между персонажами Саввиной и Высоцкого, пишет портал «МК».

Однако ни в полном, ни в усеченном виде материал с «интимом» героев зрители так и не увидели. Его безжалостно вырезали на монтаже. Создатели посчитали, что белогвардейцы не могут и не должны так сильно и искренне любить.