Интим предлагать: главная звезда корейских дорам скрывает постыдный факт из своей биографии

Корейский актер Пэк Сын-до, известный по сериалам «Анданте», «Кошмарный учитель» и «Моя дочь Со-ен», очень популярен у любителей дорам ― корейских телевизионных шоу. Благодаря своей миловидной внешности, мелодичному голосу и раннему началу карьеры он уже к 27 годам успел стать кумиром миллионов.

Но какую цену Пэк Сын-до на самом деле заплатил за славу, стало известно относительно недавно. Выяснилось, что свою дебютную роль артист сыграл в малоизвестной драматической картине «Маленький гигант». Юный актер предстал там в образе 26-летнего парня, который из-за недостатка гормонов роста живет в теле 12-летнего подростка.

Конечно, изображать на экране поведение взрослого человека ему пришлось со всеми вытекающими ― в том числе в отношениях с противоположным полом. Так, интернет-пользователи возмутились одной сцене, в которой, актер будучи 12-летним ребенком, демонстрирует близкие отношения с 25-летней героиней фильма. Несмотря на большую разницу в возрасте, в одном моменте артисты даже страстно целуются на протяжении нескольких секунд.

Пользователи раскритиковали фильм, потому что сочли сцену с поцелуями непристойной. При этом стоит отметить, что в Корее возраст рассчитывается не с момента рождения, а с даты зачатия, поэтому актрисе по корейским меркам было уже не 25, а 26 лет. Сам же актер сейчас не очень любит рассказывать о съемках этого фильма, хотя после участия в проекте к нему и стали поступать предложения от более известных режиссеров.