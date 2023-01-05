Интим не для них: женщины с этими тремя именами холодны словно лед в постели

Еще совсем недавно считалось, что женщине совсем не обязательно получать удовольствие от интима - тем более что с точки зрения эволюции это никак не влияло на способность к деторождению. К счастью, времена изменились, и сегодня желание прекрасной половины человечества получать наслаждение в постели никто не вправе порицать. Напротив, мужчины только приветствуют страсть и пыл партнерши, ее стремление разнообразить ласки и готовность к разного рода экспериментам. Однако не все дамы могут похвастаться раскованностью в спальне - некоторые из них обладают довольно холодным темпераментом. Эксперты рассказали, какие имена носят женщины, которые не торопятся падать в объятия избранника.

Евгения

Как и многие женщины, имена которых являются производными от мужских, Евгения наделена сильным и независимым характером. Если ей что-то не по вкусу, она не станет это скрывать, а выскажет напрямую, порой в довольно резкой форме. В постели Женя тоже невероятно требовательна. Обладательница этого имени точно знает, чего хочет от интимной близости, но найти партнера, который полностью соответствовал бы ее ожиданиям, очень сложно.

Если в разгар процесса Евгения поймет, что все идет в разрез с ее желаниями, она превратится в настоящую Снежную королеву.

Регина

Обладательницы царственного имени Регина - те еще идеалистки. Однако, в отличие от Евгении, высокие требования они предъявляют не партнеру, а самим себе. Для Регины важно знать, что в глазах избранника она выглядит безупречной. Если на талии этой женщины появится хотя бы один лишний сантиметр, а на лбу выскочит прыщик, она ни за что не согласится на близость. А если и даст добро, то в процессе будет думать не об удовольствии, а о том, чтобы мужчина не разглядел ее несовершенства.

Неудивительно, что при этом в ней нет ни малейшего намека на страсть.

Эльвира

Женщины, которых родители нарекли именем Эльвира, очень часто хранят себя для того самого, единственного и неповторимого. Чистая, светлая и большая любовь для обладательниц этого имени важнее плотских утех.

Пока Эльвира не встретит мужчину, который пробудит в ней это чувство и ответит ей тем же, она не станет бросаться в объятия первого встречного.

К тому же темперамент у этих женщин довольно ровный и спокойный, если кто-то и разбудит в Эльвире безумную страсть, она изо всех сил будет ей противостоять.