Интервью Михаэля Шумахера повергло в шок даже семью: от правды мурашки по коже

За Михаэля Шумахера переживают даже те, кто никогда не были фанатами «Формулы-1». Харизматичный автогонщик с широкой улыбкой стал одним из лучших в совсем деле и прославился на весь мир. Но после ужасной травмы его карьера закончилась.

Поклонники даже не могут узнать о состоянии здоровья своего кумира, поскольку его родственники никогда не дают подробных разъяснений. Впрочем, немецкому журналу Die Aktuelle невероятным образом удалось взять интервью у знаменитости. Мужчина признался, что чувствует себя гораздо лучше и даже может ходить.

Однако на страницах издания читатели нашли пояснение, что все ответы на вопросы дал не автогонщик, а искусственный интеллект. Фанатов Шумахера ошарашила эта информация, поэтому они назвали такую выходку отвратительной. Родственники семикратного чемпиона мира также находятся в шоке и уже думают подать судебный иск против журнала.