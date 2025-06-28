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Киноафиша Статьи «Интерстеллар» и «Бесславные ублюдки» мимо кассы: в топ-10 лучших фильмов 21 века есть место только драмам

«Интерстеллар» и «Бесславные ублюдки» мимо кассы: в топ-10 лучших фильмов 21 века есть место только драмам

28 июня 2025 15:42
«Интерстеллар» и «Бесславные ублюдки» мимо кассы: в топ-10 лучших фильмов 21 века есть место только драмам

Похоже, в NYT ни у кого нет хорошего чувства юмора.

Привычный холивар про «лучший фильм столетия» заиграл новыми красками: The New York Times обнародовала топ-100. В топ-10 не попали ни «Интерстеллар» Кристофера Нолана (89-е место), ни «Бесславные ублюдки» (14 место).

Ни Квентину Тарантино, ни братьям Коэнам, ни Скорсезе с «Отступниками» (почетное 31-е), ни вообще — никому из тех, кто делает весёлое, стильное, смачно написанное кино в первой десятке просто не нашлось места. Вместо этого в топ-10 — гуманистическая вата и артхаусные драмы на всех языках мира. Даже без «Властелина колец», а это звоночек.

Что в топе

На первом месте, без вопросов, — «Паразиты». Умное кино, мощная режиссура, игра слоёв и классов. Но вы серьёзно? Лучший фильм XXI века? Над ним, по мнению критиков, нет уже ничего. Даже «Дюна» с её галлюцинаторным пафосом — это, видимо, просто попкорн.

«Интерстеллар» и «Бесславные ублюдки» мимо кассы: в топ-10 лучших фильмов 21 века есть место только драмам

Второе место — «Малхолланд Драйв» Линча. Невыносимо красивый кошмар, в котором никто ничего не понял, но все притворяются, будто постигли смыслы.

«Нефть» Андерсона на третьем — строго, маслянисто, тягуче. Дэй-Льюис, конечно, великолепен в любой роли, но бронза?

Кто еще в топ-10

Весь топ будто составлен в темноте: «Лунный свет», «Любовное настроение» и «Социальная сеть» — кино про одиночество, боль, тоску, идентичность и цифровую тревожность. «Прочь» выбивается из топа, ведь снят он отлично, но все-таки в подборке он только потому, что затрагивает тему неравенства.

«Интерстеллар» и «Бесславные ублюдки» мимо кассы: в топ-10 лучших фильмов 21 века есть место только драмам

Где великие?

А где Нолан? Он — в хвосте. «Тёмный рыцарь» — 28-е место. «Начало» — 55-е. «Мементо» — вообще 62-е. В «Оппенгеймере» не увидели ни прорыва, ни кинематографического величия. А Тарантино?

«Убить Билла» — 61-я позиция. «Однажды в… Голливуде» — 44-я. То есть даже «Девичник в Вегасе» (32-е) выше. Кино про похмелье и надувную куклу — важнее, чем квинтэссенция Голливуда.

«Интерстеллар» и «Бесславные ублюдки» мимо кассы: в топ-10 лучших фильмов 21 века есть место только драмам

Впрочем, не всё потеряно. В списке есть и здравые вкрапления: «Безумный Макс: Дорога ярости» (11-е), «Зодиак» Финчера, «Дитя человеческое», «Город Бога», «Отель "Гранд Будапешт"». Но общее настроение — такое, будто составители боятся комедийный боевиков и ругани.

Итог: если вы любите кино за драйв, плотность сюжета, цитаты на века — проходите мимо. В этом рейтинге побеждает заунывное, медитативное и обязательно страдальческое кино.

Фото: Кадр из фильма «Интерстеллар» (2014), «Паразиты» (2019), «Социальная сеть» (2010), «Бесславные ублюдки» (2009)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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