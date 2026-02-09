«"Интерстеллар" для самых бедных, унылая драма»: главный шедевр Тарковского на Западе не поняли даже полвека спустя

На IMDb оценка 7.9, но современные зрители все чаще воротят нос.

Фильм Андрея Тарковского «Солярис», вышедший в 1972 году, до сих пор остаётся для западного зрителя и критиков не разгаданной до конца загадкой. Споры о его смысле не утихают: одни видят в нём глубокую религиозную притчу, другие – психологическую драму о вине, третьи – философский ответ культовой «Космической одиссее».

Ключевое непонимание возникает из-за разницы культур. Если для Запада Sci-Fi фокусируется на внешнем освоении космоса, то Тарковский снимает кино о внутреннем пространстве человека.

Его космос – лишь зеркало, в котором герой сталкивается не с инопланетным разумом, а с собственными непризнанными грехами, памятью и травмой. Как отмечают аналитики, «Солярис» – это история не о встрече с Другим, а о встрече с собой.

Многие зрители ждут от научной фантастики технологических чудес и инопланетных угроз, а получают медленное, почти медитативное исследование человеческой совести.

Сцена с возвращением отца в финале, которую Тарковский добавил к роману Лема, становится актом покаяния и примирения, что для светского западного восприятия часто остаётся излишне метафизичным.

«Не Sci-Fi, а унылая драма, “Интерстеллар” для самых бедных», – такой отзыв можно встретить на IMDb, и он проще всего объясняет разницу в восприятии.

«Солярис» требует готовности погрузиться в вопросы вины, памяти и искупления. Возможно, именно в этой недосказанности и многомерности и заключено его вечное величие, которое продолжает будоражить умы спустя без малого 55 лет.