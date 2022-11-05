Интересный тест: просто сожмите кулак и узнайте всю правду о своей личности

Руки человека нередко воспеваются в литературных и художественных произведениях как символ трудолюбия, изящества, красоты. Однако есть один жест, который традиционно воспринимается негативно - это кулак. Что вообще подтолкнуло наших далеких предков сжать пальцы и с какой целью? По мнению биологов Майкла Моргана и Дэвида Кэрриера из Университета Юты, процессы, приведшие к тому, что пальцы на руках человека стали короче и позволили ему сжимать руку в кулак, связаны с переходом Homo sapiens от лазания к прямохождению. Эксперты убеждены, что изначально основной функцией кулака была боевая, а вот то, что таким образом можно с удобством держать в руке предметы и инструменты, открылось древнему человеку уже впоследствии. Впрочем, сейчас кулак используется в самых разных ситуациях и вовсе необязательно для того, чтобы продемонстрировать угрозу. Постучать в дверь, вытереть слезы, поднять вверх и сделать “йес!” - как только мы не используем этот жест.

Психологи считают, что то, как человек сжимает руку в кулак, может многое рассказать о его характере. Проверьте, действительно ли это так, с помощью нашего экспресс-теста.