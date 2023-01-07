Интересный тест: кем ваш кот мог быть в прошлой жизни?

Кошки, пожалуй, одни из самых загадочных животных на планете. Свободолюбивые, независимые, непредсказуемые - одним словом, те, кто гуляет сам по себе. Несмотря на то, что современная наука знает о кошках многое, до сих пор находятся факты, которые могут удивить. Например, не так давно ученые из Варшавского университета выяснили любопытный факт, касающийся истории одомашнивания усатых-полосатых. Прежде считалось, что в Европу пушистики прибыли заодно с людьми - первыми фермерами. Польские эксперты выяснили, что предком современных домашних котиков является Felis silvestris lybica - дикая дальневосточная кошка. Генетические следы этой прапрапрабабушки Мурзиков и Мурок появились на территории Польши около восьми тысяч лет назад, то есть в тот временной период, когда сельского хозяйства и первых земледельцев там и в помине не было. Таким образом, ученые пришли к выводу, что, как и положено настоящим кошкам, их предки с Ближнего Востока пришли в Европу сами по себе.

Говорят, что у кошек девять жизней. Предлагаем вам пройти необычный тест и узнать, кем мог бы быть ваш домашний питомец в предыдущем земном воплощении.