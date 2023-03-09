Интересно, почему так: фото из дома Утяшевой поразят каждого

Уже 10 лет назад Ляйсан Утяшева и Павел Воля стали мужем и женой. Супруги воспитывают двоих детей, Софию и Роберта, а их большой дом находится недалеко от Москвы на Новорижском шоссе.

Знаменитости стараются не раскрывать поклонникам детали своей семейной жизни, но изредка делают исключения. Например, в социальных сетях Утяшевой можно увидеть снимки и видео, сделанные в их семейном гнезде.

Подобные публикации никогда не остаются без внимания поклонников. Фанаты, обсуждая убранство дома, с удивлением отмечают, как просто выглядит жилище Утяшевой и Воли. По их словам, по внешнему виду дома нельзя сказать, что он принадлежит знаменитостям, ведь все убранство выглядит как обычная квартира российской семьи. И даже кухня, на которой Утяшева как ведущая кулинарного шоу проводит больше времени, не отличается изысками.