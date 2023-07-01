Интересно девки пляшут: вот как сложилась жизнь эпатажной любовницы Венцеслава из «Дома-2»
Не сумела обрести личное счастье.
Звезда Жанны Алыбаевой закатилась так же быстро, как и взошла. На «Доме-2» барышня запомнилась романом с главным фриком проекта — Венцеславом Венгржановским, однако к свадьбе интрижка не привела.
Покинув телепроект, дама не смогла найти себя в шоу-бизнесе и выбрала работу продавцом в самом обычном продуктовом магазине. После разрыва с Венцеславом Алыбаева нашла утешение в объятиях некоего Константина — правда, и этим отношениям пришел конец.
В 2019 году Жанна встретила свою новую любовь — Данила.
В интервью журналистам знаменитость хвасталась, что вместе с избранником они планируют свадьбу и путешествие в Париж, но торжество не состоялось.
Фото: соцсети, кадры из шоу "Дом 2" (2004-2021)