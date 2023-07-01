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Интересно девки пляшут: вот как сложилась жизнь эпатажной любовницы Венцеслава из «Дома-2»

1 июля 2023 21:00
Интересно девки пляшут: вот как сложилась жизнь эпатажной любовницы Венцеслава из «Дома-2»

Не сумела обрести личное счастье.

Звезда Жанны Алыбаевой закатилась так же быстро, как и взошла. На «Доме-2» барышня запомнилась романом с главным фриком проекта — Венцеславом Венгржановским, однако к свадьбе интрижка не привела.

Покинув телепроект, дама не смогла найти себя в шоу-бизнесе и выбрала работу продавцом в самом обычном продуктовом магазине. После разрыва с Венцеславом Алыбаева нашла утешение в объятиях некоего Константина — правда, и этим отношениям пришел конец.

В 2019 году Жанна встретила свою новую любовь — Данила.

В интервью журналистам знаменитость хвасталась, что вместе с избранником они планируют свадьбу и путешествие в Париж, но торжество не состоялось.

Интересно девки пляшут: вот как сложилась жизнь эпатажной любовницы Венцеслава из «Дома-2»
Фото: соцсети, кадры из шоу "Дом 2" (2004-2021)
Алла Новикова
Алла Новикова
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