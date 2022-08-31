Интереснее сериала: правду о браке Султана Сулеймана из «Великолепного века» предали огласке

Халит Эргенч известен не только как один из самых популярных актеров, но и как примерный семьянин. Вот уже тринадцать лет он женат на актрисе Бергюзар Корель, с которой воспитывает троих детей. Многие поклонники уверены, что знаменитости живут душа в душу, однако, как оказалось, это далеко не так.

По данным СМИ, отношения Корель и Эргенча начались с неверности актера. Дело в том, что до встречи с актрисой он был женат на Гизем Сойсалди, которая ждала от него ребенка. Как уверены многие поклонники, актер изменял своей супруге и в итоге оставил ее ради новой избранницы. При этом после развода он потребовал экс-супругу сделать аборт.

Точно неизвестно, какие из этих домыслов можно считать правдой. Сам актер никогда не комментировал подобные слухи. Лишь однажды он заявил, что до встречи с Корель был весьма «ветреным», но все это осталось в прошлом.