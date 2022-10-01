«Интердевочку» выбрала женщина: остановились на Яковлевой не просто так

Создатели «Интердевочки» столкнулись со множеством препятствий во время работы над картиной. Жена режиссера Петра Тодоровского, Мира, очень горела проектом и, по сути, выступила продюсером культового фильма.

Супруги долго искали подходящую актрису на главную роль: на кастинг зачастую приходили не артистки, а настоящие «интердевочки» – рассказывала Тодоровская в одном из интервью. И тут Мира Тодоровская заприметила никому неизвестную актрису Елену Яковлеву. Когда режиссер увидел Яковлеву, он воскликнул:

«Какая же она проститутка – у нее ноги, как веревочки, заворачиваются?!».

Но в итоге поддался на уговоры супруги, утвердив Елену Яковлеву на роль, и не прогадал – Яковлева виртуозно воплотила на экране валютную проститутку Таню Зайцеву.