«Интердевочку» должна была сыграть другая актриса: ахнете, узнав, о ком речь

Если бы актрисы знали, каким успехом будет пользоваться «Интердевочка», то наверняка выстроились бы в очередь за главной ролью. Досталась же она Елене Яковлевой. Хотя изначально воплотить Таню Зайцеву предлагалось другой артистке.

Кинохит был снят по повести Владимира Кунина. По мнению писателя, сыграть главную героиню должна была Татьяна Догилева — именно под нее и создавался этот образ. Звезда была польщена, но от съемок долго отказывалась. Актриса не хотела, чтобы ее ассоциировали с женщиной легкого поведения, но, взвесив все за и против, согласилась на участие в проекте.

Получив положительный ответ, Кунин не спешил звонить знаменитости, чтобы пригласить ее на кастинг. В итоге на пробы Догилеву позвали последней. Это так сильно задело ее чувства, что она не пришла на встречу. Вот почему в фильмографии артистки лента Петра Тодоровского так и не появилась.