«Интердевочкам» при царе предъявляли странное требование: глаза на лоб полезут

Понятие «интердевочка» стало распространенным благодаря фильму Петра Тодоровского с таким же названием. Однако само явление появилось задолго до перестройки.

Эскорт в тех или иных формах существовал во все времена. К «ночным бабочкам» при царях и императорах предъявляли немало требований. В первую очередь, они касались возраста девушек и женщин. Так, дам старше 60 лет не допускали к этому ремеслу.

Дело в том, что в те времена женщины такого возраста считались глубоко измученными старухами, на которых было невозможно смотреть без слез. Поэтому ни о каком эскорте они не могли даже и мечтать. Кстати, это же возрастное требование выдвигалось и для содержательниц домов терпимости.

Сегодня ремесло «интердевочек» в нашей стране считается незаконным. Кроме того, изменились и времена, поэтому суровые былые нравы кажутся архаикой. В нынешнем мире 60 лет для женщины отнюдь не старость. Жизнь стала куда более комфортной, а медицина — развитой.