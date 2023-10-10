Интердевочка стала колхозницей: инсульт и тяжелая работа сильно изменили звезду советского кино

Татьяна Агафонова известна отечественному зрителю по драме «Интердевочка». Картина Петра Тодоровского стала настоящим трамплином для знаменитости, но та предпочла совершенно другую профессию.

Дело в том, что Агафоновой не нравились фильмы, которые начали снимать в 90-х. Артистка не была довольна провокационными социальными драмами, поэтому не отказалась от предложения возглавить колхоз на своей исторической родине.

Но новая профессия оказалась весьма сложной для артистки. Она не могла наладить отношения с местным начальством, и постоянные конфликты в итоге привели к инсульту. А после выписки из больницы она решилась отказаться от должности и сконцентрировалась на собственном участке.

«Я стараюсь жить своим хозяйством, все выращиваю сама. Собственно, огород меня и спас в 90-е», — рассказывала Агафонова в одном из интервью.

Но звезда экрана все же не отказалась полностью от кино. Она продолжает сниматься, весьма тщательно выбирая проекты. И зрители могли видеть ее, например, в «Призраках Замоскворечья» и в спортивной драме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».