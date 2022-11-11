Инструкция для брошенной женщины: Надя в комедии «Любовь и голуби» плохого не посоветовала

Поведение Надежды в фильме «Любовь и голуби» восхитило современных зрительниц. Особенно запомнился им эпизод, в котором героиня только узнавала об измене любимого мужа. Сначала она не поверила новости о курортном романе супруга, а после начала оплакивать судьбу в окружении детей. Однако даже в момент драмы Надя не растеряла присущую ей практичную хватку и поинтересовалась у сына, покормил ли он поросят.

Пользовательницы Сети уже назвали такой подход грамотной инструкцией для брошенной женщины. Ведь даже несмотря на желание предаться горю после плохих новостей, не стоит забывать об обязанностях и о домашней рутине.

Кстати, Надя отметилась в картине и другими полезными советами. В нужный момент героиня смогла взять себя в руки, простить мужа и превратиться из сварливой жены в мягкую и улыбающуюся женщину. И, как помнят поклонники фильма, в финале все ее старания окупились сполна. А значит, персонажа можно считать настоящим образцом для подражания.