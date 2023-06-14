Иностранный мультфильм чудом увидели в СССР: вот что пропустила цензура

В советское время на экранах редко транслировали зарубежные мультфильмы, а особенно те, которые были произведены в капиталистических странах. Исключением стал австралийский сериал «Вокруг света за 80 дней», который показывали в начале 80-х. Но не все так просто с этим мультфильмом, как может показаться.

Каждая серия начиналась с одной и той же песенки. Последнюю строчку «Чтоб стать супругом Белинды Мэйз, Паспарту!» советские школьники перепевали особенно часто. Но они не понимали, что в этой композиции скрыта вопиющая непристойность. Об этом могли догадаться лишь англоязычные ребята.

Композитор Джон Сэнгстер, создавший музыку к мультику, взял мелодию солдатской песни времен Первой мировой войны и использовал ее для саундтрека. В оригинале звучали скабрезные шуточки и насмешки, которые могут шокировать впечатлительного слушателя своей грубостью. Однако советские цензоры не обратили на это никакого внимания, возможно, по собственному незнанию, и допустили мультфильм до экранов.