Иностранный корм для кошек в СССР стал деликатесом: без него праздник не праздник

Страны Балтийского моря всегда славились своим рыбным уловом. Но вместе с крупными особями в сети попадалось множество мелкой кильки. Однако долгие годы ее отдавали на корм кошкам и даже свиньям. Со временем технологические открытия позволили людям намного лучше консервировать продукты. В том числе наладилось и производство шпрот.

Иностранные баночки с мелкой рыбой появились и в СССР. Их изготавливали на заводах «Кайя» и «Соренсен», а позже в латвийском городе Салацгрива основали одно из самых главных предприятий для всей индустрии. Этот рыбокомбинат работал круглосуточно, чтобы на праздничных столах советских граждан всегда была консервированная килька.

Деликатес оставался вне конкуренции и смог выстоять во время кризиса 90-х. Даже сегодня шпроты на всем постсоветском пространстве ассоциируются у людей со вкусом из детства.