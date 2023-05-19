Иностранный актер указал на главное преимущество россиянок: дело даже не в красоте

Русскими женщинами давно восхищаются во всем мире. Их боготворят не только соотечественники, но и иностранцы. И не без причин. Как оказалось, у россиянок есть секретное преимущество перед другими представительницами прекрасного пола. Таким оружием больше никто не может похвастаться ни в одном уголке земного шара.

Каждая девушка из России обладает одним важным качеством, и это качество сильнее всего ценят в женщинах мужчины всех национальностей и возрастов. О том, что же это за черта, во всеуслышание проболтался Милош Бикович.

В YouTube-шоу Надежды Стрелец актер поделился своими размышлениями на важную и довольно тонкую тему, не побоявшись нарваться на критику и хейт.

«Русские женщины более прямые. Женское внимание я больше ощущаю в Москве, нежели в Белграде. Тут опять идет речь о прямолинейности. Русские люди вообще более открыты в плане выражения своих чувств», — заявил главный «холоп» Сербии и России.

Скорее всего, такую категоричную позицию актера разделят далеко не все. Ведь в России полно кротких и милых женщин, которые тихо ждут своего принца и не лезут на рожон. Однако и критиковать размышления Биковича торопиться не стоит. Актер явно считал свои слова комплиментом русским женщинам.