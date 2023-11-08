Иностранные пенсионеры нашли законный способ выигрывать в лотерею: вот зачем они им поделились

Джерри и Мардж Селби много лет жили весьма скромно. Кормил супругов небольшой магазинчик, но однажды парочка решила играть по-крупному. Муж, математик по образованию, придумал хитроумную схему о том, как разбогатеть, скупая в огромных количествах лотерейные билеты.

По расчетам Селби, в 57 билетах окажутся около 18 выигрышных. Так он сумеет заработать в два раза больше, чем потратит. Гипотеза подтвердилась на практике. Купив билеты на сумму 3600 долларов, муж с женой выиграли 6300. С тех пор американцы тратили сотни тысяч на лотерею ежегодно.

Постепенно пожилая чета обросла единомышленниками, которые следовали их примеру. Благодаря Селби намного больше уроженцев США стали зарабатывать на билетах. Правда, после расследования лотерею закрыли, но в действиях супругов не обнаружили никакого мошенничества, так что Джерри и Мардж смогли спокойной наслаждаться своими богатствами.