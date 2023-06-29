Иностранную песню обожали в СССР: думали, она о военных, оказалось — о лампах

В СССР особо не жаловали западную музыку, однако порой некоторые песни очень удачно «выстреливали». Это произошло с легендарной композицией группы ABBA — Super Trouper.

На советском пространстве песня появилась в конце 80-х и сразу же завоевала бешеную популярность. А все потому, что на известной радиостанции трек Super Trouper представили так: «Итак, песня Super Trouper, или по-русски „Отличник боевой и политической подготовки парашютно-десантных войск!“»

Советские слушатели долгие годы гордились тем, что шведы ABBA посвятили мужественным ребятам из ВДВ свою композицию. В то время шла Афганская война, и многие углядели в песне поддержку со стороны музыкантов. Однако позже выяснилось, что текст был вовсе не о военных, а о... прожекторах.

Участники группы сочинили песню об отвратительном оборудовании, которое производила фирма Super Trouper. Артисты знатно намучились с их лампами и решили прославить изготовителя на весь мир. Ни о какой политике не было и речи.