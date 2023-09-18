Иностранки влюбились в Абдулова после этого фильма: в России смотрят только в одном случае

Одной картины было достаточно, чтобы завоевать сердца женщин со всего мира.

Зрители увидели музыкальную комедию «Чародеи» в 1982 году. Фильм стал одним из главных символов Нового года и транслировался лишь накануне праздников. Граждане страны не могли представить, как можно смотреть «зимний» фильм в другое время года. Однако заграничная публика была совершенно другого мнения о картине.

Как оказалось, за границей «Чародеи» стали настоящим хитом. Публика была в восторге от изобретательной работы Константина Бромберга, основанной на произведении братьев Стругацких. Поклонники осыпали комплиментами сюжет, в котором магия становится повседневной реальностью, и ярких персонажей.

Особенно же оценили зрители Александра Абдулова в роли Ивана Пухова. Артиста засыпали письмами с признаниями в любви, и именно после «Чародеев» у него появилась целая армия иностранных поклонниц.