Иностранки такое не носят: эти особенности с потрохами выдают в девушке русскую

Эти вещи есть в гардеробе почти у каждой нашей соотечественницы.

Россиянок уже давно признали одними из самых красивых женщин планеты. Немалую роль в этом сыграл и особый стиль наших красавиц, которому иностранки не перестают удивляться. И благодаря ему за границей с лёгкостью можно определить девушку из нашей страны.

Например, особое место в гардеробе русской модницы будут занимать изделия из меха. Кроме того, что они всегда согреют в зимние морозы, любой образ с шубой сразу смотрится элегантно. Однако женщины из-за рубежа такую любовь не разделяют.

Другим важным атрибутом стиля наших соотечественниц стали каблуки.

В любую погоду красавицы почти порхают в этой обуви и всегда смотрятся роскошно. А вот иностранки предпочитают практичные кроссовки или кеды.

Стоит упомянуть и о любимых цветах. Дамы из России предпочитают яркие оттенки и пестрые принты, в чем пока не были замечены европейские женщин. Даже элегантные шарфы-хомуты, которые часто можно увидеть на наших девушках, в других странах почти не встречаются.