Иностранки считают «колхозом»: по этим вещам можно сразу узнать россиянку

От такой одежды давно пора избавиться.

Модные тренды одинаковы для любых стран. Однако есть детали одежды, которые даже за границей выдают в женщинах россиянок. Причем иностранки считают такие вещи откровенно «колхозными» и никогда не носят.

Меховые жилетки. Подобная одежда уже давно отошла в прошлое. Дизайнеры не используют натуральный мех в своих коллекциях. Однако в России роскошные шубки без рукавов до сих пор считаются символом достатка и писком моды.

Обтягивающие пальто. Приталенный силуэт можно увидеть лишь на членах королевской семьи в Англии, которые обязаны соблюдать дресс-код. Все остальные модницы уже перешли на варианты оверсайз, пальто-халаты и тренчи. Однако россиянки по-прежнему стараются подчеркнуть фигуру даже верхней одеждой.

Меховая шапка. Подобные головные уборы никак не покинут гардеробы русских женщин.

Иностранки же предпочитают шляпы или панамы из искусственного меха.

Высокие каблуки. Россиянки всегда стремятся показать себя в лучшем виде, поэтому предпочитают обувь на шпильке. А вот европейки давно отказались от неудобных туфель и ботинок, сосредоточившись на своем комфорте.

Обилие логотипов. Часто за границей русские женщины охотно скупают брендовую одежду, на которой имя компании написано большими буквами. Но носить в обществе такие вещи — это моветон.